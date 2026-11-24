¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El artista mexicano murió el 24 de noviembre de 1957, a sus 70 años, acompañado por su esposa Emma Hurtado y su hija Lupe.

Según lo reportado por EL UNIVERSAL, Rivera falleció "sin agonía". A su residencia en la colonia San Ángel Inn llegaron artistas como David Alfaro Siqueiros y Julián Carrillo, así como los escultores Federico Canessi e Ignacio Asúnsolo, quienes realizaron su máscara mortuoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con los ojos llorosos, el escritor Salvador Novo declaró a El Gran Diario de México que la muerte de Diego Rivera era "una pérdida universal de magnitud incalculable; figuras como la de él se dan una en cada siglo. Es uno de los verdaderos ejemplos culminantes de la humanidad".