El fin de las pinceladas de Diego Rivera
Figuras como David Alfaro Siqueiros y Julián Carrillo asistieron al velorio y realizaron la máscara mortuoria.
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El artista mexicano murió el 24 de noviembre de 1957, a sus 70 años, acompañado por su esposa Emma Hurtado y su hija Lupe.
Según lo reportado por EL UNIVERSAL, Rivera falleció "sin agonía". A su residencia en la colonia San Ángel Inn llegaron artistas como David Alfaro Siqueiros y Julián Carrillo, así como los escultores Federico Canessi e Ignacio Asúnsolo, quienes realizaron su máscara mortuoria.
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Con los ojos llorosos, el escritor Salvador Novo declaró a El Gran Diario de México que la muerte de Diego Rivera era "una pérdida universal de magnitud incalculable; figuras como la de él se dan una en cada siglo. Es uno de los verdaderos ejemplos culminantes de la humanidad".
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