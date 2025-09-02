La inauguración de la exposición “Panóptico Extendido: 17 Miradas”, celebra el décimo séptimo aniversario del Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) en el Museo de Sitio del recinto.

La muestra reúne a 17 artistas potosinas y potosinos incluyendo a radicados en la ciudad, cuyas trayectorias han sido reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.

Cada artista presenta una obra original que dialoga con la historia y el significado del espacio que hoy ocupa el CEART. La propuesta curatorial consiste en la intervención de torres panópticas a escala, inspiradas en la estructura arquitectónica que distinguió al antiguo edificio penitenciario. Lo que antes simbolizó control y encierro se convierte en un referente de creación artística, resignificando el lugar como un espacio de encuentro y expresión.

Entre las y los participantes se encuentran Ana Castelán, María Carlock, Sandra de León, Alejandra Fraga, Janin Garcín, Verónica Gómez, Melvina Orozco, Viridiana Ortiz, Tania Piña, Elisa Urías, Mont Ventura, Bernardo Calderón, Jorge Cabrera, Verónica Elías, Juan Carlos Mejía, Daniel R. Moore y Charly Ramírez. Sus obras reflejan miradas diversas que enriquecen la lectura del espacio y del propio aniversario.

