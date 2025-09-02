Talleres en el Museo Fco. Cossío

El Museo Francisco Cossío dio a conocer la programación de talleres que se impartirán a partir de este mes de septiembre, con actividades dirigidas a distintas edades y disciplinas artísticas y físicas. La oferta incluye cursos de música, artes plásticas, yoga, tai chí, canto y lenguaje de señas mexicanas, impartidos por especialistas en cada área.

Entre los talleres musicales destacan piano para principiantes a cargo de Cristopher Miranda, con horarios personalizados de martes a sábado; guitarra flamenca, guitarra popular y ukelele, impartidos por Mauricio Barbosa en horarios personalizados los miércoles, viernes y sábados; canto para principiantes con Montserrat Vega, disponible en horarios matutinos y vespertinos; violonchelo con Joel Antonio Moreno los jueves en distintos turnos vespertinos, y violín para principiantes los sábados con la maestra Mónica.