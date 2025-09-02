logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡feliz REENCUENTRO!

Fotogalería

¡feliz REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Talleres en el Museo Fco. Cossío

Por Estrella Govea

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Talleres en el Museo Fco. Cossío

El Museo Francisco Cossío dio a conocer la programación de talleres que se impartirán a partir de este mes de septiembre, con actividades dirigidas a distintas edades y disciplinas artísticas y físicas.  La oferta incluye cursos de música, artes plásticas, yoga, tai chí, canto y lenguaje de señas mexicanas, impartidos por especialistas en cada área.

Entre los talleres musicales destacan piano para principiantes a cargo de Cristopher Miranda, con horarios personalizados de martes a sábado; guitarra flamenca, guitarra popular y ukelele, impartidos por Mauricio Barbosa en horarios personalizados los miércoles, viernes y sábados; canto para principiantes con Montserrat Vega, disponible en horarios matutinos y vespertinos; violonchelo con Joel Antonio Moreno los jueves en distintos turnos vespertinos, y violín para principiantes los sábados con la maestra Mónica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Panóptico Extendido
Panóptico Extendido

Panóptico Extendido

SLP

Estrella Govea

AMIN MAALOUF, PREMIO FIL DE LITERATURA
AMIN MAALOUF, PREMIO FIL DE LITERATURA

AMIN MAALOUF, PREMIO FIL DE LITERATURA

SLP

El Universal

El reconocimiento en lenguas romances fue concedido por unanimidad al escritor

Exposición del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP
Exposición del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP

Exposición del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP

SLP

Estrella Govea

Talleres en el Museo Fco. Cossío
Talleres en el Museo Fco. Cossío

Talleres en el Museo Fco. Cossío

SLP

Estrella Govea