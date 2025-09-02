Exposición del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP

El Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta la exposición Alzar el vuelo, integrada por obras creadas en los talleres de artes visuales durante el primer semestre de 2025.

Los talleres participantes fueron: Taller de pintura a cargo de Adrián Dwelgadillo, Taller de pintura para adultos y jubilados impartido por Manuel Espinosa, Taller de dibujo figurativo dirigido por Víctor Gutiérrez y Taller de grabado bajo la guía de Rafael Castillo.

La exposición refleja los resultados del trabajo colectivo de formación artística que el Departamento impulsa semestre tras semestre. El propósito de Alzar el vuelo es dar visibilidad a los procesos creativos desarrollados en el aula, trasladándolos a un espacio de exhibición donde las obras se enfrentan al público. La muestra funciona como un primer acercamiento de los participantes a la experiencia de mostrar su trabajo en un entorno cultural abierto.

La variedad de técnicas y enfoques permite apreciar desde exploraciones figurativas en dibujo y pintura hasta propuestas gráficas en grabado, dando cuenta de la diversidad de intereses de los estudiantes. Cada pieza constituye el resultado de un aprendizaje técnico que, al ser exhibido, adquiere un nuevo sentido en la mirada de quienes lo observan.

La muestra reúne pintura, dibujo y grabado elaborados por estudiantes y permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre en el recinto universitario ubicado en Arista 475, en el Centro Histórico de la capital potosina. Estos son espacios de creación y formación, en los que confluyen distintos públicos, desde jóvenes estudiantes hasta adultos y jubilados, todos unidos por el impulso de expresarse a través de las artes visuales.