Motivos celebra su aniversario

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La comunidad que ha dado vida a Motivos celebrará un nuevo aniversario con la emisión especial "Festejemos nuestro aniversario", que se realizará el próximo 10 de junio a las 17:00 horas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa".

La jornada reunirá a participantes, artistas y público en una actividad que reconoce la historia de un programa donde el arte ha servido como punto de encuentro para personas adultas mayores.

La celebración de aniversario retomará ese espíritu colectivo con la participación del maestro Jesús Eduardo Espino Núñez con la charla "El poder sanador de la música".

También formarán parte del programa el Taller Coreográfico de Flamenco del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA).

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El encuentro incluirá presentaciones musicales a cargo de Lety Ruiz y Magda Cuevas, Marypaz Moreno, Luisa Guerrero, Guillermo Ilhuicamina y Efrén Gil, sus intervenciones se integrarán a una tarde dedicada a celebrar los vínculos que han surgido.

A lo largo de sus años de existencia, Motivos del IPBA se ha convertido en un espacio donde la conversación, la memoria y las expresiones artísticas ocupan un lugar central.

Cada sesión ha permitido que sus integrantes compartan experiencias de vida, construyan amistades y encuentren afinidades a través de actividades culturales que van desde la música y la danza hasta la lectura, la narración y el intercambio de recuerdos.

Motivos ha construido una red de acompañamiento entre personas de distintos contextos e historias de vida.

La edición "Festejemos nuestro aniversario" pondrá el acento en esa comunidad que ha crecido con el paso del tiempo y que ha hecho de cada encuentro un espacio para mantener vivas la participación, la convivencia y el interés por la cultura.