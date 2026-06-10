logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Motivos celebra su aniversario

Por Estrella Govea

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Motivos celebra su aniversario
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La comunidad que ha dado vida a Motivos celebrará un nuevo aniversario con la emisión especial "Festejemos nuestro aniversario", que se realizará el próximo 10 de junio a las 17:00 horas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa".

      La jornada reunirá a participantes, artistas y público en una actividad que reconoce la historia de un programa donde el arte ha servido como punto de encuentro para personas adultas mayores.

      La celebración de aniversario retomará ese espíritu colectivo con la participación del maestro Jesús Eduardo Espino Núñez con la charla "El poder sanador de la música".

      También formarán parte del programa el Taller Coreográfico de Flamenco del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El encuentro incluirá presentaciones musicales a cargo de Lety Ruiz y Magda Cuevas, Marypaz Moreno, Luisa Guerrero, Guillermo Ilhuicamina y Efrén Gil, sus intervenciones se integrarán a una tarde dedicada a celebrar los vínculos que han surgido.

      A lo largo de sus años de existencia, Motivos del IPBA se ha convertido en un espacio donde la conversación, la memoria y las expresiones artísticas ocupan un lugar central.

      Cada sesión ha permitido que sus integrantes compartan experiencias de vida, construyan amistades y encuentren afinidades a través de actividades culturales que van desde la música y la danza hasta la lectura, la narración y el intercambio de recuerdos.

      Motivos ha construido una red de acompañamiento entre personas de distintos contextos e historias de vida.

      La edición "Festejemos nuestro aniversario" pondrá el acento en esa comunidad que ha crecido con el paso del tiempo y que ha hecho de cada encuentro un espacio para mantener vivas la participación, la convivencia y el interés por la cultura.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Radical abre espacio a la creación sonora en el IPBA
      Radical abre espacio a la creación sonora en el IPBA

      Radical abre espacio a la creación sonora en el IPBA

      SLP

      Estrella Govea

      "200 años del Colegio Guadalupano Josefino"
      "200 años del Colegio Guadalupano Josefino"

      "200 años del Colegio Guadalupano Josefino"

      SLP

      Estrella Govea

      Museo Rodante
      Museo Rodante

      Museo Rodante

      SLP

      Estrella Govea

      "CHAC MOOL" CINCO DÉCADAS DE CREACIÓN ESCULTÓRICA
      "CHAC MOOL" CINCO DÉCADAS DE CREACIÓN ESCULTÓRICA

      "CHAC MOOL" CINCO DÉCADAS DE CREACIÓN ESCULTÓRICA

      SLP

      Estrella Govea

      La exposición del artista Sebastián reunirá esculturas monumentales, a partir de una propuesta vinculada al arte contemporáneo