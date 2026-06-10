Finalizan talleres del CEART

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El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) lleva a cabo la Temporada de Cierre de los Talleres de Artes Escénicas, Danza y Teatro, una programación para conocer el trabajo desarrollado por alumnas y alumnos durante su proceso de formación, ademas se realizarán clases abiertas.

Este miércoles 10 de junio en la Caja Negra del Área de Danza a las 16:00 horas se presentará una muestra dancística en la que participarán integrantes de los talleres de Danzas Tradicionales para Adultos Mayores, Danza Contemporánea para Jóvenes en niveles de iniciación e intermedio, y Danza Urbana Hip-Hop.

Más tarde, a las 18:00 horas, estudiantes del taller de Expresión Gestual y Corporal compartirán un ejercicio escénico que dará cuenta del trabajo realizado durante el ciclo.

Para el jueves 11 de junio, la programación incluirá la obra Wenses y Lala, de Adrián Vázquez, interpretada por participantes del taller Teatro para Jóvenes en nivel de iniciación. La función se llevará a cabo a las 16:00 horas en la Caja Negra. Ese mismo día, la Sala 1 Arturo Garrido recibirá dos clases abiertas de Danza Contemporánea para Adultos: nivel intermedio a las 17:30 horas y nivel avanzado a las 18:15 horas.

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La muestra de teatro continuará el viernes 12 de junio con Me niego a dimitir, montaje a cargo de las y los integrantes del taller Puesta en Escena 50 y más. La presentación se realizará a las 10:00 horas en la Estancia Amatista, Centro de Salud y Bienestar, en el municipio de Mexquitic de Carmona.

El programa concluirá el sábado 13 de junio con la función de Mediodía, seguirá el mal tiempo, presentada por estudiantes del taller Teatro para Adultos III. La obra se ofrecerá a las 18:30 horas en el Foro Patio Bardas del CEART San Luis.