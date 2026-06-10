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Niñas, niños y adolescentes participarán este 10 de junio en la Jornada de Actividades por el Día Mundial del Juego, que se realizará de 09:00 a 13:00 horas en el Jardín de San Francisco.

La programación reunirá a estudiantes, docentes y familias en una mañana dedicada a las actividades recreativas y culturales, con el propósito de destacar el papel del juego en la convivencia y el desarrollo de las infancias.

La jornada estará integrada por distintas dinámicas organizadas en formato de rally, en las que las y los asistentes podrán participar de manera colectiva a través de retos y actividades diseñadas para estimular la imaginación, la colaboración y la interacción entre participantes de diferentes edades.

En esta ocasión, el programa tendrá una temática inspirada en el futbol, en sintonía con el interés que este deporte ha despertado a nivel internacional durante las últimas semanas. A partir de esta referencia, las actividades incorporarán elementos lúdicos vinculados al trabajo en equipo y la recreación.

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Se llevara a cabo una demostración del juego de pelota mesoamericano que ofrecerá el grupo Huitzilopochtli, con la participación de Christian Guardado Guevara.

La actividad permitirá acercar al público a una práctica deportiva y cultural que formó parte de diversas civilizaciones mesoamericanas y que continúa presente a través de ejercicios de difusión y preservación cultural.

La propuesta busca convertir el espacio público en un punto de encuentro para el juego y la participación comunitaria.

Pie de foto

Habrá actividades este día en el Jardín de San Francisco.