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Cultura

Recitales de Música del IPBA

Por Estrella Govea

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Recitales de Música del IPBA
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      Los recitales de fin de cursos del Área de Música del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) reunirán a estudiantes de distintos talleres en una serie de presentaciones que se llevarán a cabo del 17 al 27 de junio.

      La programación iniciará el miércoles 17 de junio con el recital del Taller de Batería, a cargo de Fernanda González Coghlan, a las 17:30 horas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural del IPBA "Raúl Gamboa". Este mismo día, a las 18:00 horas, la Sala de Conferencias albergará el conversatorio por el centenario del nacimiento del compositor mexicano Manuel Enríquez, con la participación de Luis Fernando Padrón, el doctor Carlos Vidaurri Aréchiga, de la Universidad Autónoma de Guanajuato, y Abdías Bautista, docente del IPBA.

      Las actividades continuarán el jueves 18 de junio con dos recitales programados a las 17:00 horas. En la Sala de Conferencias se presentarán los talleres de Piano y Violín, dirigidos por Janusz Czuback y Gabriela González Santoyo.

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