logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

“Rondín en el CEART”

Por Estrella Govea

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
“Rondín en el CEART”

El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) realizará una nueva edición de “Rondín en el CEART”, actividad teatral que invita al público a recorrer los antiguos patios y crujías de la expenitenciaría del estado, hoy 30 de octubre y mañana 31 a las 19:00 horas y 23:00 horas, apta para mayores de 15 años. 

El recorrido estará guiado por los actores Rubén Cabral y Rodrigo Ketter, quienes darán voz a las memorias y sucesos ocurridos dentro del edificio que funcionó como prisión hasta 1999. A través de monólogos y dramatizaciones, ambos intérpretes recrearán relatos basados en testimonios de reclusos, custodios y trabajadores del penal, evocando la atmósfera tensa y sobrecogedora que alguna vez marcó la vida cotidiana del lugar.

Durante la actividad, el público recorrerá los pasillos, celdas y patios del inmueble, mientras presencia escenas que combinan historia, teatro y leyenda. La ambientación nocturna refuerza el carácter inmersivo del recorrido, donde la penumbra y el silencio del recinto se convierten en parte de la experiencia escénica. Cada relato revive fragmentos de la historia del edificio y de quienes lo habitaron, revelando las emociones, los conflictos y las huellas humanas que aún parecen habitar sus muros.

El actor Rubén Cabral interpretará fragmentos inspirados en las vivencias de antiguos internos y guardianes, utilizando el monólogo teatral como recurso para reconstruir la memoria del penal. Por su parte, Rodrigo Ketter acompañará el recorrido con relatos que mezclan realidad y leyenda, aportando dramatismo y contexto histórico a la 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

representación.

Construida en el siglo XIX frente a la Calzada de Guadalupe, la antigua penitenciaría del estado fue concebida bajo un modelo arquitectónico que buscaba ejercer control físico y psicológico sobre los internos. Con una cuota de recuperación de $200, los boletos pueden adquirirse en la taquilla del recinto, en horario de 10:00 a 17:00 horas.

Pie de foto

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estudiantes de arte denuncian abandono institucional
Estudiantes de arte denuncian abandono institucional

Estudiantes de arte denuncian abandono institucional

SLP

Estrella Govea

“TZOMPANTLI”, UN VIAJE ESCÉNICO POR LA MUERTE
“TZOMPANTLI”, UN VIAJE ESCÉNICO POR LA MUERTE

“TZOMPANTLI”, UN VIAJE ESCÉNICO POR LA MUERTE

SLP

Estrella Govea

La propuesta escénica que reúne danza, teatro, poesía, títeres, música y canto se presenta hoy en el Museo Federico Silva

“Noche de Leyendas”, relatos que cobran vida
“Noche de Leyendas”, relatos que cobran vida

“Noche de Leyendas”, relatos que cobran vida

SLP

Estrella Govea

Hoy: Velada de Xantolo
Hoy: Velada de Xantolo

Hoy: Velada de Xantolo

SLP

Estrella Govea