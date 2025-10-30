El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) realizará una nueva edición de “Rondín en el CEART”, actividad teatral que invita al público a recorrer los antiguos patios y crujías de la expenitenciaría del estado, hoy 30 de octubre y mañana 31 a las 19:00 horas y 23:00 horas, apta para mayores de 15 años.

El recorrido estará guiado por los actores Rubén Cabral y Rodrigo Ketter, quienes darán voz a las memorias y sucesos ocurridos dentro del edificio que funcionó como prisión hasta 1999. A través de monólogos y dramatizaciones, ambos intérpretes recrearán relatos basados en testimonios de reclusos, custodios y trabajadores del penal, evocando la atmósfera tensa y sobrecogedora que alguna vez marcó la vida cotidiana del lugar.

Durante la actividad, el público recorrerá los pasillos, celdas y patios del inmueble, mientras presencia escenas que combinan historia, teatro y leyenda. La ambientación nocturna refuerza el carácter inmersivo del recorrido, donde la penumbra y el silencio del recinto se convierten en parte de la experiencia escénica. Cada relato revive fragmentos de la historia del edificio y de quienes lo habitaron, revelando las emociones, los conflictos y las huellas humanas que aún parecen habitar sus muros.

El actor Rubén Cabral interpretará fragmentos inspirados en las vivencias de antiguos internos y guardianes, utilizando el monólogo teatral como recurso para reconstruir la memoria del penal. Por su parte, Rodrigo Ketter acompañará el recorrido con relatos que mezclan realidad y leyenda, aportando dramatismo y contexto histórico a la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

representación.

Construida en el siglo XIX frente a la Calzada de Guadalupe, la antigua penitenciaría del estado fue concebida bajo un modelo arquitectónico que buscaba ejercer control físico y psicológico sobre los internos. Con una cuota de recuperación de $200, los boletos pueden adquirirse en la taquilla del recinto, en horario de 10:00 a 17:00 horas.

Pie de foto