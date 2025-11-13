SAN LUIS POTOSÍ, CIUDAD CREATIVA EN LITERATURA

El Colegio de San Luis (Colsan) presentó la reciente designación de San Luis Potosí como Ciudad Creativa en Literatura por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), durante una rueda de prensa donde autoridades académicas destacaron la relevancia cultural y educativa del reconocimiento.

El título, otorgado el 31 de octubre, coloca a la capital potosina dentro de una red internacional de ciudades comprometidas con la promoción de la literatura, la lectura y las industrias culturales.

Durante la presentación, David Vázquez Salguero, presidente del Colsan y Fernando Morales, coordinador del Programa de Estudios Literarios del Colsan, señalaron

que la institución formó parte del comité impulsor encabezado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Su participación se centró en aportar la experiencia del Programa de Estudios Literarios, una producción editorial de cerca de 40 libros anuales y una biblioteca especializada en ciencias sociales y humanidades. Destacaron que estos elementos fueron fundamentales para cumplir los criterios de la UNESCO en materia de calidad editorial, fomento a la lectura y compromiso con la educación literaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los proyectos que se desarrollarán en el marco de esta designación, se anunció la creación de “Biblerías vivas, archivo de memorias comunitarias”, iniciativa enfocada en recopilar testimonios orales en bibliotecas municipales, así como el Laboratorio de Literatura de Tradición Oral, que preservará expresiones en lenguas indígenas. También se implementará el programa San Luis, Ciudad de Lectores, en colaboración con Dublín, que llevará módulos inmersivos de lectura a espacios públicos, y un recetario de memorias potosinas que vinculará la literatura con la gastronomía local.

El nombramiento implica la integración de la ciudad a una red global de urbes literarias junto a Dublín, Granada y otras capitales que promueven la literatura como herramienta de desarrollo social.

Los ponentes enfatizaron que esta distinción representa un compromiso sostenido entre instituciones, artistas y ciudadanía para consolidar a San Luis Potosí como un referente literario nacional e internacional. La categoría de Ciudad Creativa en Literatura se mantendrá vigente hasta 2030, periodo durante el cual intentarán impulsar acciones que vinculen la creación literaria con la memoria colectiva, la educación y la cultura local.