En el marco del cuarto aniversario de María Sugar Studio se llevará a cabo un ciclo de talleres, charlas y proyecciones organizados por la ilustradora María Carlock. Como parte de esta programación, los días 18, 19 y 20 de septiembre se realizará el taller Auto-cómic: Dibujar lo propio sin pedir permiso, a cargo de Afalefe, en el mismo estudio.

El taller se realizara de las 18:00 a las 21:00 horas, está dirigido a mujeres y disidencias sexuales interesadas en explorar la narrativa gráfica como herramienta de expresión. La propuesta se centra en la creación de cómics autobiográficos que permitan trabajar experiencias personales y colectivas, con énfasis en la autorepresentación y en la construcción de memoria desde las vivencias de las participantes.

La tallerista es Alejandra Lara, conocida artísticamente como Afalefe, ilustradora, narradora gráfica, tatuadora y música independiente originaria de San Luis Potosí. Su trabajo está vinculado con el cómic autobiográfico, la crítica social y la autorepresentación, líneas que han marcado su práctica artística por más de una década.

Afalefe ha desarrollado ilustraciones, historietas, fanzines y colaboraciones con distintas instituciones y proyectos culturales. También ha participado en exposiciones y ferias gráficas, al tiempo que ha impulsado propuestas colectivas como el estudio de tatuajes Tatuajes Dolores y su proyecto musical independiente con tres discos publicados.

Con este taller, María Sugar Studio continúa proyectándose como un espacio dedicado a la gráfica, la ilustración y la creación colectiva en San Luis Potosí.

La actividad se integra a una programación que busca abrir espacios de formación y producción artística para comunidades diversas en torno a la ilustración y el cómic. Las instalaciones se ubican en Lerdo de Tejada #135, zona centro y el taller tiene costo de $700.