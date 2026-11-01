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Cultura

Especial | Detrás de la casita rosa de El Saucito

Poleth, la niña que sus padres nunca dejan de recordar

Por Estrella Govea PULSO

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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En el panteón de El Saucito, una casita rosa rodeada de juguetes y flores guarda la historia de Poleth, una niña que murió a los 11 años y cuya tumba recibe visitantes que le atribuyen favores y milagros. Conocida como el "ángel de los olvidados", su historia dio origen a una leyenda, pero para sus padres sigue siendo, ante todo, el recuerdo de su hija.

Joel Salinas, padre de Poleth, cuenta que la leyenda comenzó a difundirse después de que una maestra relatara haber soñado con una niña que le pidió visitar a su padre. Al acudir al panteón, habría reconocido a la pequeña en la fotografía de la tumba. Con el tiempo, otras personas comenzaron a visitarla para pedir favores.

Algunas regresan para dejar juguetes, pulseras y otros objetos en agradecimiento por los favores que aseguran haber recibido. Sus padres conocen estos relatos, aunque prefieren no confirmar las versiones que circulan. "Nosotros nos agarramos lo positivo de ella", explica Joel.

Más allá de la leyenda, recuerda a Poleth como una niña que, durante sus tratamientos en el Hospital Central, pedía visitar a otros pequeños enfermos y les leía cuentos. Nacida el 21 de abril de 1988, murió el 28 de octubre de 1999, después de enfrentar complicaciones de salud.

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La casita rosa también forma parte de la memoria familiar. Cada año sus padres la pintan, colocan adornos y celebran fechas especiales. En Navidad instalan un árbol y, en otras ocasiones, llevan música para recordar los cumpleaños que Poleth ya no pudo festejar.

A más de dos décadas de su muerte, su tumba reúne las creencias de quienes acuden a pedir ayuda y el cariño de una familia que mantiene vivo su recuerdo. Para Joel, antes que cualquier milagro o leyenda, Poleth sigue siendo su hija.


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