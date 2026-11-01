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¿Sabías que el desfile de Día de Muertos de la CDMX nació de una película de James Bond?

Desde 2016, el desfile Día de Muertos en CDMX reúne colectivos artísticos y utilería de la película.

Por Estrella Govea

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
A
¿Sabías que el desfile de Día de Muertos de la CDMX nació de una película de James Bond?
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      El actual Gran Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México tiene un origen cinematográfico. En 2015, la película Spectre, protagonizada por Daniel Craig, mostró una espectacular procesión de catrinas, calaveras gigantes y carros alegóricos por el Centro Histórico.

      Origen del desfile Día de Muertos en CDMX

      Sin embargo, aquella celebración fue creada exclusivamente para la filmación y no existía en la realidad.

      Tras el estreno, la escena despertó el interés de turistas que esperaban encontrar ese desfile en la capital.

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      Impacto turístico y oficialización del desfile

      Por ello, el 29 de octubre de 2016 se organizó la primera edición oficial, con parte de la utilería de la película y la participación de colectivos artísticos. Desde entonces, el recorrido se convirtió en uno de los eventos multitudinarios de la temporada de Día de Muertos.

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