¿Sabías que el desfile de Día de Muertos de la CDMX nació de una película de James Bond?
Desde 2016, el desfile Día de Muertos en CDMX reúne colectivos artísticos y utilería de la película.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El actual Gran Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México tiene un origen cinematográfico. En 2015, la película Spectre, protagonizada por Daniel Craig, mostró una espectacular procesión de catrinas, calaveras gigantes y carros alegóricos por el Centro Histórico.
Origen del desfile Día de Muertos en CDMX
Sin embargo, aquella celebración fue creada exclusivamente para la filmación y no existía en la realidad.
Tras el estreno, la escena despertó el interés de turistas que esperaban encontrar ese desfile en la capital.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Impacto turístico y oficialización del desfile
Por ello, el 29 de octubre de 2016 se organizó la primera edición oficial, con parte de la utilería de la película y la participación de colectivos artísticos. Desde entonces, el recorrido se convirtió en uno de los eventos multitudinarios de la temporada de Día de Muertos.
no te pierdas estas noticias
San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles
El Universal
El templo de San Hipólito y San Casiano en la colonia Centro es punto clave para la oración y las mandas de los devotos.
¿Cuándo llegan las almas de quienes murieron de forma trágica?
El Universal
Veladoras, sal y flores blancas son clave para guiar y proteger a estas almas en su visita.
El crimen que narró Leñero llega a serie
Agencias
Mauricio Isaac interpretará al escritor en Asesinato, dirigida por Gabriel Ripstein.