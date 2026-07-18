logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EGRESAN DE PRIMARIA

Fotogalería

EGRESAN DE PRIMARIA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

ya viene el FESTIVAL LILA LÓPEZ

La edición 46 del festival se realizará del 24 de julio al 2 de agosto

Por Estrella Govea

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
A
ya viene el FESTIVAL LILA LÓPEZ
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante la presentación del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López se informó que participarán compañías y artistas de México, Estados Unidos, Canadá y Colombia, demás retomará el programa de becas para estudiantes de danza.

      Contará con una programación que reunirá funciones, talleres, actividades académicas y homenajes en San Luis Potosí y cinco municipios del estado.

      Uno de los cambios para este año será el regreso de las becas dirigidas a estudiantes de danza contemporánea. En esta edición se otorgaron 25 apoyos a jóvenes provenientes de distintas entidades del país, quienes participarán en los cursos y talleres del festival. 

      La programación reunirá artistas nacionales e internacionales además de propuestas potosinas como la compañía Caracoles Danza Teatro, que tendrá una intervención dirigida a infancias a partir de los tres años. También participará el coreógrafo Raúl Tamez con Flores negras para Violeta, obra reconocida con el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, además de realizar la coreografía inaugural junto con el Ballet Provincial de San Luis Potosí.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Como parte de la edición 46, el festival reconocerá la trayectoria de Carmen Alvarado por su labor en la formación de bailarines en el estado y entregará un homenaje póstumo a Ignacio Toscano por sus aportaciones a la danza contemporánea en México.

      Las actividades se desarrollarán en el Teatro de la Paz, el Teatro Polivalente del Centro de las Artes y otros espacios culturales. Además, la programación llegará a Matehuala, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Villa de Reyes. Durante la presentación también se informó que continúa la gestión para utilizar la explanada del Teatro de la Paz como sede de las funciones al aire libre; en caso de no concretarse, estas se trasladarían al Museo Federico Silva.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Festival Lila López costará 3 millones de pesos y tendrá 26 funciones
        Festival Lila López costará 3 millones de pesos y tendrá 26 funciones

        Festival Lila López costará 3 millones de pesos y tendrá 26 funciones

        SLP

        Daniel Ortiz

        La edición 46 se realizará del 24 de julio al 2 de agosto, con actividades gratuitas en la capital y cinco municipios

        Aniversario de Antiguos Tunos Universitarios
        Aniversario de Antiguos Tunos Universitarios

        Aniversario de Antiguos Tunos Universitarios

        SLP

        Estrella Govea

        Recorrido por la calle 5 de Mayo
        Recorrido por la calle 5 de Mayo

        Recorrido por la calle 5 de Mayo

        SLP

        Estrella Govea

        ´Ink´ abrirá la Mostra veneciana
        ´Ink´ abrirá la Mostra veneciana

        ´Ink´ abrirá la Mostra veneciana

        SLP

        EFE