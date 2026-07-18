ya viene el FESTIVAL LILA LÓPEZ

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Durante la presentación del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López se informó que participarán compañías y artistas de México, Estados Unidos, Canadá y Colombia, demás retomará el programa de becas para estudiantes de danza.

Contará con una programación que reunirá funciones, talleres, actividades académicas y homenajes en San Luis Potosí y cinco municipios del estado.

Uno de los cambios para este año será el regreso de las becas dirigidas a estudiantes de danza contemporánea. En esta edición se otorgaron 25 apoyos a jóvenes provenientes de distintas entidades del país, quienes participarán en los cursos y talleres del festival.

La programación reunirá artistas nacionales e internacionales además de propuestas potosinas como la compañía Caracoles Danza Teatro, que tendrá una intervención dirigida a infancias a partir de los tres años. También participará el coreógrafo Raúl Tamez con Flores negras para Violeta, obra reconocida con el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, además de realizar la coreografía inaugural junto con el Ballet Provincial de San Luis Potosí.

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Como parte de la edición 46, el festival reconocerá la trayectoria de Carmen Alvarado por su labor en la formación de bailarines en el estado y entregará un homenaje póstumo a Ignacio Toscano por sus aportaciones a la danza contemporánea en México.

Las actividades se desarrollarán en el Teatro de la Paz, el Teatro Polivalente del Centro de las Artes y otros espacios culturales. Además, la programación llegará a Matehuala, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Villa de Reyes. Durante la presentación también se informó que continúa la gestión para utilizar la explanada del Teatro de la Paz como sede de las funciones al aire libre; en caso de no concretarse, estas se trasladarían al Museo Federico Silva.