“Yo Soy”, en el Foro “La Carrilla”

La obra “Yo Soy”, de Teatro al Vacío participa en la 6ª edición de Kuitólil con funciones este 27 de noviembre a las 9:30 y 10:30 horas en el Foro Teatral “La Carrilla”, dirigido a la primera infancia.

El festival mantiene su enfoque en artes escénicas para la niñez y juventud, y suma este montaje que aborda la identidad desde una perspectiva sensible y accesible para públicos a partir de los tres años.

En esta puesta en escena, la compañía plantea preguntas sobre las diferencias individuales y la manera en que cada persona se reconoce a sí misma. La obra presenta una reflexión sobre cómo se construyen las identidades dentro de límites sociales y de género, y sobre la importancia de incluir estos temas en los procesos de crianza y enseñanza inicial. Por otro lado, Yo Soy se desarrolla desde el teatro corporal con una dramaturgia basada en imágenes y acciones. La propuesta busca representar la relación entre la visibilidad, el reconocimiento y la aceptación dentro del entorno social, elementos que influyen en la formación de la identidad durante la primera infancia.