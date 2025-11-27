logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

“Yo Soy”, en el Foro “La Carrilla”

Por Estrella Govea

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
“Yo Soy”, en el Foro “La Carrilla”

La obra “Yo Soy”, de Teatro al Vacío participa en la 6ª edición de Kuitólil con funciones este 27 de noviembre a las 9:30 y 10:30 horas en el Foro Teatral “La Carrilla”, dirigido a la primera infancia. 

El festival mantiene su enfoque en artes escénicas para la niñez y juventud, y suma este montaje que aborda la identidad desde una perspectiva sensible y accesible para públicos a partir de los tres años.

En esta puesta en escena, la compañía plantea preguntas sobre las diferencias individuales y la manera en que cada persona se reconoce a sí misma. La obra presenta una reflexión sobre cómo se construyen las identidades dentro de límites sociales y de género, y sobre la importancia de incluir estos temas en los procesos de crianza y enseñanza inicial. Por otro lado, Yo Soy se desarrolla desde el teatro corporal con una dramaturgia basada en imágenes y acciones. La propuesta busca representar la relación entre la visibilidad, el reconocimiento y la aceptación dentro del entorno social, elementos que influyen en la formación de la identidad durante la primera infancia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presentaciones literarias en el Festival de Letras
Presentaciones literarias en el Festival de Letras

Presentaciones literarias en el Festival de Letras

SLP

Estrella Govea

Recorrido por “Salto en el tiempo”
Recorrido por “Salto en el tiempo”

Recorrido por “Salto en el tiempo”

SLP

Estrella Govea

PREMIO BELLAS ARTES DE CUENTO AMPARO DÁVILA
PREMIO BELLAS ARTES DE CUENTO AMPARO DÁVILA

PREMIO BELLAS ARTES DE CUENTO AMPARO DÁVILA

SLP

Estrella Govea

Previo a la entrega del galardón el día de hoy, se ofrecerán tres conferencias sobre distintos aspectos de la obra de la escritora zacatecana

Hoy exhibición de K-Pop, Bellydance y Bollywood
Hoy exhibición de K-Pop, Bellydance y Bollywood

Hoy exhibición de K-Pop, Bellydance y Bollywood

SLP

Estrella Govea