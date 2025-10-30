› Amable cobro › ¿Es la vencida?

El nuevo golpe de timón del gobierno estatal en torno al adeudo que mantiene con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se hizo a sabiendas de que la Secretaría de Educación Pública ya le había hecho un recordatorio de que tenía que cumplir su obligación “en los términos y plazos convenidos”.

Desde el pasado 20 de octubre, la subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior, Universitaria e Intercultural de la SEP enviaron lo que fue, literalmente, un amable recordatorio al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de que cumpliera con lo pactado en el convenio de apoyo financiero a la UASLP firmado en 2016 y con el anexo de ejecución de etse año, que le corresponde a su administración, para entregar la cantidad adeudada y que, se le recuerda al mandatario en el escrito, asciende a 229.1 millones de pesos.

Es decir, que el gobierno estatal ya estaba al tanto de ese escrito. Aun así, García Vidal dio un nuevo viraje.

La revelación de este documento incrementa el nivel de incertidumbre que levantó la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, al cambiar, otra vez, los términos de pago a la universidad, luego de que a principios de mes, ambas partes dieran por hecho que se saldaría el adeudo.

El potencial de un conflicto entre la UASLP y la administración gallardista no se ha extinguido.

Por tercera vez, el deporte favorito del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la charrería, celebrará su campeonato en San Luis Potosí.

De acuerdo a un comunicado oficial, la administración estatal intervino en la gestión para atraer el torneo, cuya obtención fue festejada.

No se puede decir lo mismo de las reacciones que tuvo el anuncio realizado ayer por el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Salvador Barajas del Toro, de que por tercera vez en cuatro años, celebrará la justa.

En redes sociales, la decisión fue criticada porque el nuevo otorgamiento a San Luis viola los propios estatutos charros, aunque la Federación ya los había violentado al celebrar aquí, por segundo año consecutivo, su justa.

También se quejaron de que, pese al discurso oficial, la charrería no ha logrado arraigo popular en San Luis, reflejada en que, de no ser por los boletos obsequiados y el acarreó de estudiantes y burócratas, las gradas del estadio 20 de Noviembre, primero, y de la Arena Potosí, después, no registrarían una afluencia suficiente.

Por otro lado, sobre las dos justas previas, pesan serias dudas sobre el manejo de las inversiones del erario hechas por este gobierno, debido a la opacidad con que se maneja la información relacionada.

Pero el mandatario tendrá de nuevo su festejo charro.

El Interapas se está quedando muy corto con la atención que debe darle a las fugas que aquejan a la Zona Metropolitana.

Poco más del 40 por ciento de las mismas no fueron atendidas el pasado trimestre, lo que obliga a la dependencia paramunicipal a redoblar los esfuerzos.