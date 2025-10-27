› Baches eternos › Pleito eterno

Más allá de los resultados estrictamente enfocados a la seguridad, la encuesta del Inegi denominada ENSU también aporta algunos datos por demás interesantes acerca del sentir popular. A través del instrumento estadístico podemos saber que sí hay algo que le molesta a los capitalinos sobre todos los demás problemas urbanos: los baches.

No resulta casual que por ello, la Alcaldía capitalina enfoque sus esfuerzos en atender los reportes sobre este problema en particular, incluso con la ayuda de su perruno chabot. Y es que mire usted, durante el tercer trimestre del año, la mayoría de los capitalinos consideraron la presencia de baches así como las fallas de la infraestructura hídrica en la ciudad como las principales problemáticas urbanas.

La mencionada Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) señala que el 97.5 por ciento de la ciudadanía de la capital que fue encuestada afirma padecer una problemática en la capital y de forma específica, el 86.5 por ciento considera como la principal la presencia de baches en calles y avenidas de la ciudad. Le sigue con un 75.8 por ciento quienes se dicen afectados por las fallas y fugas en el suministro de agua potable. Y aquí si la solución no es netamente municipal, sino del Interapas, el organismo que se caracteriza por la tardanza en atender los problemas que se le reportan.

Pero más allá de constituir un instrumento para el golpeteo político, ojalá que el resultado de la encuesta sirva para definir prioridades por parte de la administración municipal y para que pongan manos a la obra en lo más prioritario, desde el punto de vista ciudadano.

Todo parece indicar que el Instituto para la Fiscalización Superior del Estado (IFSE) celebró demasiado pronto su supuesta victoria sobre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y ya hasta se frotaban las manos para entrarle a la revisión de sus cuentas. Victoriosos y confiados se menciona que hasta se anunciaron severas sanciones contra quienes se oponían a la revisión de cuentas en la Máxima Casa de Estudios del Estado.

Al parecer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo señala que la universidad erró al solicitar ampararse contra el IFSE y que forma parte, de manera descentralizada, de la estructura gubernamental estatal. Pero, no se menciona nada acerca de la facultad para revisar sus números y cifras financieras.

Y en este sentido va el comentario del activista de la transparencia, J. Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando quien señala que mientras exista el vacío jurídico para definir las competencias sobre quién puede y debe auditar a la UASLP persistirá lo que define como “jaloneo” entre la institución educativa y el auditor.

Más interesante resulta la opinión del activista en el sentido de que en el IFSE están empeñados en generar una enorme “cortina de humo” con el tema de las cuentas universitarias, mientras hay verdaderos y enormes fraudes donde sí deberían estar trabajando y para exhibir la corrupción. Señala Lupillo que hay millones y millones de pesos que presuntamente han sido desviados por el Gobierno del Estado.

González mencionó que hay desvíos de recursos hasta en la propia Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y también múltiples irregularidades en los diferentes ayuntamientos, donde hay cantidades millonarias que deberían estar siendo señaladas, pero el IFSE simplemente se hace “de la vista gorda”. Por ello, el activista vaticina que el encontronazo con la universidad aún va para largo.

¡Hasta mañana!