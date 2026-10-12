Medicinas más caras > El Ceepac investiga

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Pocas cosas hay tan desgastantes para una familia que enfrentar una enfermedad prolongada como la diabetes o el cáncer.

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El panorama actual es más delicado debido a la falta de medicamentos especializados y como quienes están enfermos no pueden esperar a que las instituciones públicas de salud se abastescan deben adquirirlo donde haya.

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Manuel Alejandro Galván Arroyo, el presidente del Clúster Turístico Médico y Salud de San Luis Potosí, señala que la escasez de medicamentos e insumos en hospitales públicos ha presionado los precios de los tratamientos en el sector privado y la situación es tan grave que algunos fármacos oncológicos han registrado incrementos de entre 200 y 250 por ciento.

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Lo mencionado, la enfermedad acaba incluso con el patrimonio de familias potosinas que deben adquirir los medicamentos para poder sobrevivir.

Por ello, el especialista señala que uno de los principales retos del sistema de salud mexicano es garantizar que toda la población tenga acceso a la atención oncológica ya que la falta de medicamentos dificulta dar continuidad a los tratamientos y limita la capacidad económica de las familias para enfrentar estas enfermedades.

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Sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos oncológicos y sus posibles repercusiones en San Luis Potosí, Galván Arroyo reconoció que el organismo desconoce si ocurrieron afectaciones específicas o si hubo fallecimientos relacionados con estos hechos y evitó confirmar alguna consecuencia directa en la entidad.

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Señala, sin embargo, que el desabasto de medicamentos y materiales médicos en hospitales públicos es una problemática que se presenta en distintas partes del país y que, ello contribuye al encarecimiento de la atención privada, lo que dificulta que una parte de la población pueda costear sus tratamientos.

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Mencionó además que los distintos tipos de cáncer han mostrado un incremento, aunque destacó la preocupación por el cáncer de mama debido a su frecuencia. Llamó a reforzar las acciones de prevención y detección oportuna, ya que de ello depende en gran parte la sobrevivencia de las personas afectadas por el mal.

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En otro orden de ideas informa el Consejo Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) que14 de las 27 denuncias electorales recibidas en este año continúan bajo investigación.

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Detalló el organismo que seis son por presuntos actos anticipados de campaña, cinco por uso indebido de recursos y promoción personalizada, dos por violencia política de género y una más por propaganda político-electoral en un inmueble privado.

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El organismo informó que con corte al 6 de octubre, hay 13 denuncias ya fueron concluidas. De las 27 recibidas, 20 derivaron en procedimientos especiales sancionadores y siete en cuadernos de antecedentes.

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Precisa que los expedientes pendientes se encuentran en etapa de sustanciación y a ello de debe que las investigaciones siguen abiertas. El Ceepac indicó que no puede comprometer información sobre esos asuntos, pero también advirtió que una denuncia puede incluir más de una conducta.

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Mencionan que en los procedimientos especiales sancionadores, el Ceepac recibe las quejas e investiga los hechos antes de remitir los expedientes al Tribunal Electoral del Estado (TEESLP), que determina si existe una conducta sancionable y, en su caso, emite la sanción correspondiente.

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El proceso electoral apenas está comenzando por lo que las quejas muy probablemente se multiplicarán en los siguientes meses. Ya la daremos cuenta de ello.

¡HASTA MAÑANA!