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El escenario que deja la más reciente actualización de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es que la encuesta expone un alza en la "cifra negra" de delitos no denunciados en la entidad.

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Y el comparativo es escalofriante. En 2025, según el Inegi, 61 mil 298 delitos fueron denunciados en la entidad. En contraparte, los potosinos sufrieron 682 mil 478 hechos delictivos que no fueron reportados a ninguna autoridad.

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Eso implica que, entre delitos reportados y los que quedaron desconocidos para la autoridad sumaron 743 mil 776. De ese tamaño, según el Inegi, es la actividad delictiva en el estado.

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Es una muestra de la desconfianza que tienen los potosinos en sus autoridades. En casi el 45 por ciento de los casos, las víctimas de los delitos en San Luis Potosí piensan que no sucederá nada si presentan alguna denuncia.

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Que las autoridades celebren que un porcentaje minoritario de esos delitos lleguen a sus escritorios luce patético.

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El inicio de la competencia que enfrentará a los grupos políticos del estado por la gubernatura y los demás cotos de poder que repartirán los comicios de 2027 lució más bien deslucido.

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La ausencia de los que serán los principales actores de este proceso, fue muy evidente ayer en la ceremonia de arranque del proceso electoral. La carrera empezó, pero los corredores, candidatos y no, no se vieron por ningún lado.

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La renuncia de una funcionaria del Comité Estatal del Partido Acción Nacional reiteró que al interior del partido blanquiazul hay una guerra civil con membrete.

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Malas prácticas, acoso, bloqueo de oportunidades y otras acciones impropias de una organización que se supone pretende sanear la vida pública le ponen el sello de incongruencia a Acción Nacional.

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Y aunque sus directivos se deslinden de estas acciones y quienes buscan candidaturas o cargos dentro del partido afirmen que erradicarán esas prácticas, otros han prometido lo mismo y el PAN no ha dejado de ser un partido cuyo peor enemigo es él mismo.

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El Congreso se embarca a una nueva controversia con la iniciativa que le pone un tope a los precios de renta. La iniciativa de reforma al Código Civil fue aprobada por la Comisión Segunda de Justicia, por lo que ahora queda enfilada al Pleno.

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El mercado inmobiliario seguramente reaccionará buscando a los tribunales para impugnar una legislación que lo dejó del lado.