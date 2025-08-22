Pachorra y mala fe ¿Nuevo municipio?

El Congreso del Estado está procrastinando demasiado asuntos importantes y corre el riesgo de verse obligado a pagar las consecuencias.

Parece que la reforma judicial, que con tanto ahínco apoyaron las bancadas de la 4T y su aliado el PVEM no pudo vencer al ansia de vacaciones, con lo que los diputados perdieron tiempo valioso en analizar las modificaciones necesarias para adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hay en el Congreso quien considera que aún hay tiempo para adecuarla, pero el asunto es complicado y lo mejor sería un análisis exhaustivo de los pendientes para evitar errores. El riesgo de caer en ellos aumenta con las prisas.

Y mientras que en el caso del Poder Judicial, la desidia podría ser el origen, en el desacato del fallo de la justicia federal para que anule la inhabilitación que emitió contra Xavier Nava, lo que se percibe es mala fe.

La tardanza del Legislativo para cumplir con el amparo ganado por el exalcalde ya provocó incluso un ultimátum de un juzgado federal para que, en tres días, de cumplimiento al amparo.

No hay motivo aparente para el incumplimiento de los diputados. Quizá los diputados se confiaron de que la transición en el Poder Judicial de la Federación dejara de lado el cumplimiento de una sentencia emitida previamente.

Ahora, deberán cumplir, so pena de caer en un desacato que podría generar alguna consecuencia negativa a los diputados.

En cambio, como era un asunto prioritario, al menos para el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la iniciativa para crear la pensión obligatoria a agentes policiacos de los municipios fue tratada con celeridad.

Por cierto, también le regalarán al Ejecutivo estatal la facultad de indultar a personas sentenciadas a prisión por delitos de orden común.

¿Será buena idea? Para tener el antecedente, John Biden, el expresidente de Estados unidos, uso esa facultad para perdonar a su hijo, condenado por delitos fiscales y por portación de arma.

Primero fue Pozos, y ahora el debate de la municipalización se centra en La Pila. El gobernador Ricardo Gallardo la impulsó, como no queriendo, y ahora, la oposición empieza a protestar.

No es para menos. Volver a cercenar territorialmente a la capital le quitaría el acceso a los jugosos ingresos que da la Zona Industrial, además que, políticamente, sería un nuevo golpe contra la oposición.