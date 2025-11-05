A la baja quejas vs. Sector Salud
Aunque esta oficina las canaliza a su similar nacional: CEDH
CIUDAD VALLES.- De junio a noviembre, sólo cinco quejas contra la Secretaría de Salud han llegado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque esta oficina las canaliza a su similar nacional, de acuerdo con Edgardo Gasca Moreno, titular de la Segunda Visitaduría.
Aunque las quejas contra el Sector Salud en San Luis Potosí ahora se tienen que interponer en la Comisión Nacional porque las instancias de salud pertenecen al IMSS Bienestar, de raigambre federal, de cualquier manera, los quejosos se aproximan a la oficina estatal (que termina canalizando la denuncia), en concordancia con lo dicho por Gasca Moreno.
En los meses ya citados, la CEDH ha canalizado cinco quejas en esta oficina, por cuestiones que tienen que ver con fallos u omisiones en la salud.
