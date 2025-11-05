Abren centros de atención agraria en Zona Media
Invitan a acercarse para integrar expedientes de lista de sucesión y juicios sucesorios
RIOVERDE.- En la Zona Media se han instalado 7 centros de atención agraria, lo que se busca es disminuir la atención en la oficina, según dio a conocer el residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva.
El funcionario dio a conocer que en el 2025 se han abierto 7 centros de atención en La Cofradía Grande, Rayón, Santa Catarina, San Ciro, Villa Juárez, Cerritos y San Nicolás Tolentino, señaló que faltan en los municipios de Ciudad de Maíz y Cárdenas.
Adelantó que el próximo evento será el 9 de diciembre en el Salón Ejidal de El Refugio. Es por ello que se hace un llamado a la población en general, para que se acerque a la Procuraduría Agraria para integrar los expedientes de lista de sucesión y juicios sucesorios.
Detalló que serán los últimos eventos programados para este año. Los eventos se realizan de manera coordinada con el Tribunal Unitario Agrario ( TUA) y Registro Agrario Nacional (RAN).
