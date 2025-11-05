logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Fotogalería

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entregarán recursos a la Brigada Red Fox

Por Carmen Hernández

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Entregarán recursos a la Brigada Red Fox

RIOVERDE. - Municipio gestionó más de 1 millón de pesos para la Brigada Red Fox para la prevención de incendios. 

La Alcaldía continúa impulsando acciones en materia de protección ambiental y prevención de incendios forestales, se acercó a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para gestionar recursos, sin embargo, destinará recursos para la integración y operación de las Brigadas de Protección de Manejo del Fuego.

Sin embargo, será destinado $1,004,300 pesos para el pago de combatientes, $36,300 pesos para acciones afirmativas de igualdad, $78,650 pesos para la compra de equipo de protección personal y un recurso por un monto de $44,000 pesos en herramienta y equipo especializado. 

Así como $32,900 pesos en accesorios, 88 mil pesos para combustible, y $64,000 pesos para mantenimiento vehicular, así mismo, cada trabajador recibe diariamente la cantidad de $415 pesos, beneficiando directamente a la Brigada Red Fox, que es la que se encarga del combate de incendios forestales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Buscan regular las plataformas de hospedaje
Buscan regular las plataformas de hospedaje

Buscan regular las plataformas de hospedaje

SLP

Samuel Moreno

Iniciativa busca garantizar que visitantes cuenten con medidas básicas de seguridad

Llaman a comercios a sumarse al Buen Fin
Llaman a comercios a sumarse al Buen Fin

Llaman a comercios a sumarse al Buen Fin

SLP

Jesús Vázquez

Se espera superar los 3 mdp en ventas en la ciudad: Canaco

Presentan “La vida en cempasúchil”
Presentan “La vida en cempasúchil”

Presentan “La vida en cempasúchil”

SLP

Jesús Vázquez

“No hay denuncia vs. parajes por no dejar entrar a guías”
“No hay denuncia vs. parajes por no dejar entrar a guías”

“No hay denuncia vs. parajes por no dejar entrar a guías”

SLP

Redacción

Sectur se comprometió a iniciar la investigación sobre el caso