Entregarán recursos a la Brigada Red Fox

RIOVERDE. - Municipio gestionó más de 1 millón de pesos para la Brigada Red Fox para la prevención de incendios.

La Alcaldía continúa impulsando acciones en materia de protección ambiental y prevención de incendios forestales, se acercó a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para gestionar recursos, sin embargo, destinará recursos para la integración y operación de las Brigadas de Protección de Manejo del Fuego.

Sin embargo, será destinado $1,004,300 pesos para el pago de combatientes, $36,300 pesos para acciones afirmativas de igualdad, $78,650 pesos para la compra de equipo de protección personal y un recurso por un monto de $44,000 pesos en herramienta y equipo especializado.

Así como $32,900 pesos en accesorios, 88 mil pesos para combustible, y $64,000 pesos para mantenimiento vehicular, así mismo, cada trabajador recibe diariamente la cantidad de $415 pesos, beneficiando directamente a la Brigada Red Fox, que es la que se encarga del combate de incendios forestales.

