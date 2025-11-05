Entregarán recursos a la Brigada Red Fox
RIOVERDE. - Municipio gestionó más de 1 millón de pesos para la Brigada Red Fox para la prevención de incendios.
La Alcaldía continúa impulsando acciones en materia de protección ambiental y prevención de incendios forestales, se acercó a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para gestionar recursos, sin embargo, destinará recursos para la integración y operación de las Brigadas de Protección de Manejo del Fuego.
Sin embargo, será destinado $1,004,300 pesos para el pago de combatientes, $36,300 pesos para acciones afirmativas de igualdad, $78,650 pesos para la compra de equipo de protección personal y un recurso por un monto de $44,000 pesos en herramienta y equipo especializado.
Así como $32,900 pesos en accesorios, 88 mil pesos para combustible, y $64,000 pesos para mantenimiento vehicular, así mismo, cada trabajador recibe diariamente la cantidad de $415 pesos, beneficiando directamente a la Brigada Red Fox, que es la que se encarga del combate de incendios forestales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Buscan regular las plataformas de hospedaje
Samuel Moreno
Iniciativa busca garantizar que visitantes cuenten con medidas básicas de seguridad
Llaman a comercios a sumarse al Buen Fin
Jesús Vázquez
Se espera superar los 3 mdp en ventas en la ciudad: Canaco