Abren delegación de Canirac en Matehuala

Matehuala.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, abrió una delegación en la región Altiplano para promover, formar y defender la industria gastronómica local. Esta iniciativa marca un hito en el desarrollo económico y la profesionalización del sector en la zona.

Con una presencia consolidada en más de 60 delegaciones a nivel nacional y más de 16,000 afiliados, la CANIRAC busca replicar el éxito obtenido en otras regiones, ofreciendo a los empresarios del Altiplano una amplia gama de beneficios diseñados para su crecimiento y protección.

Antojería, cocina económica, cafetería, cenaduría, comida industrial, comedor – cocina, fonda, hamburguesería, restaurant – bar, juguería, lonchería, marisquera, merendero, tortería, pozolería, restaurante, rosticería, taquerías, pizzería, fuente de sodas, servicio de banquetes y salón de eventos son ejemplos de los negocios que se pueden afiliar a la Canirac.

La afiliación a la Canirac se maneja con cuotas anuales que van desde los 2,500 hasta los 8,500 pesos, dependiendo de la capacidad del establecimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta llegada, la Canirac reafirma su compromiso de ser un motor de desarrollo para el sector restaurantero en el Altiplano, promoviendo la profesionalización y la colaboración entre sus miembros.