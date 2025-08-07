logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Abren delegación de Canirac en Matehuala

Por Jesús Vázquez

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Abren delegación de Canirac en Matehuala

Matehuala.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, abrió una delegación en la región Altiplano para promover, formar y defender la industria gastronómica local. Esta iniciativa marca un hito en el desarrollo económico y la profesionalización del sector en la zona.

Con una presencia consolidada en más de 60 delegaciones a nivel nacional y más de 16,000 afiliados, la CANIRAC busca replicar el éxito obtenido en otras regiones, ofreciendo a los empresarios del Altiplano una amplia gama de beneficios diseñados para su crecimiento y protección.

Antojería, cocina económica, cafetería, cenaduría, comida industrial, comedor – cocina, fonda, hamburguesería, restaurant – bar, juguería, lonchería, marisquera, merendero, tortería, pozolería, restaurante, rosticería, taquerías, pizzería, fuente de sodas, servicio de banquetes y salón de eventos son ejemplos de los negocios que se pueden afiliar a la Canirac.

La afiliación a la Canirac se maneja con cuotas anuales que van desde los 2,500 hasta los 8,500 pesos, dependiendo de la capacidad del establecimiento. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta llegada, la Canirac reafirma su compromiso de ser un motor de desarrollo para el sector restaurantero en el Altiplano, promoviendo la profesionalización y la colaboración entre sus miembros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Donan terreno al municipio, para áreas verdes
Donan terreno al municipio, para áreas verdes

Donan terreno al municipio, para áreas verdes

SLP

Carmen Hernández

Comerciantes aún no retiran pasta dental que prohíbe Cofepris
Comerciantes aún no retiran pasta dental que prohíbe Cofepris

Comerciantes aún no retiran pasta dental que prohíbe Cofepris

SLP

Miguel Barragán

Excavan pozo pero aún no hallan agua
Excavan pozo pero aún no hallan agua

Excavan pozo pero aún no hallan agua

SLP

Miguel Barragán

En Miravalles se han perforado 238 metros y no aparece el recurso hídrico

Invitan al concierto el Mundo de Chopin
Invitan al concierto el Mundo de Chopin

Invitan al concierto el Mundo de Chopin

SLP

Jesús Vázquez