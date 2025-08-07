logo pulso
Excavan pozo pero aún no hallan agua

En Miravalles se han perforado 238 metros y no aparece el recurso hídrico

Por Miguel Barragán

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Las empresas que están encargadas de excavar el pozo de futura extracción de agua para tener otra fuente de abastecimiento para la ciudad, además del Río Valles, en Miravalles ha llegado a la profundidad de 238 metros y no han hallado el preciado recurso hídrico.

Haber llegado a esa profundidad, dignidad que han cavado casi el 30 por ciento de lo que se planeó y que dio a conocer en pasadas entrevistas el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, sin embargo no ha habido éxito.

Este es uno de dos pozos que se están trabajando, sin embargo, en el caso de Montecillos, el avance ha sido lento y no se ha podido profundizar ni a los 100 metros, por la maquinaria.

Las sequías de 2023 y 2024 provocaron que se planeara tener nuevas fuentes de abastecimiento, puesto que el río dejó de correr por unos días, durante diferentes meses de estos dos años, sin que hubiera ninguna otra manera de abastecer a los ciudadanos.

