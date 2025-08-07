Comerciantes aún no retiran pasta dental que prohíbe Cofepris

CIUDAD VALLES.- A pesar de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prohibió la venta de la pasta Colgate Total Clear Mint, en supermercados del centro la siguen teniendo en anaqueles y a la venta a quien la requiera.

Desde el 4 de agosto, la oficina dependiente de la Secretaría de Salud envió un comunicado en el que advierte sobre problemas de salud provocados por la pasta ya descrita, que es uno de los modelos que tiene la marca Colgate Palmolive en el mercado.

Los problemas de salud que la circular refiere son: irritación bucal, inflamación de encías, dolor bucal, sensibilidad dental, úlceras, aftas o forúnculos y reacción alérgica.

La Cofepris recomienda acudir al médico en caso de presentar alguno de estos síntomas.

En Valles, los supermercados ubicados en Porfirio Díaz, esquina con Abasolo y con Hidalgo lo ofrecían al público todavía en la tarde de este miércoles.

6 de agosto.