Villa de la Paz. -El pianista Marco Navarro y el creativo Arturo Arvizu invitan al concierto el Mundo de Chopin, la presentación será este jueves a las seis de la tarde en el Teatro el Pilar y con esta presentación termina el III Festival de Arte Altiplano organizado por Gloria Nohemí Peña.

Se exhorta al público en general a participar en este magno concierto del Mundo de Chopin, la entrada será gratuita, para que acudan todos, así como ciudadanos de diferentes municipios del altiplano, pues esta es una oportunidad de escuchar un excelente pianista y conocer sobre la obra de Chopin.

Será un gran concierto multimedia, ya que el pianista Marco Navarro estará interpretando las melodías de Chopin, mientras que también se estarán proyectando imágenes con la biografía del compositor, para que la gente conozca más sobre la vida de este excelente panista que dejó un gran legado musical a nivel mundial.

Estas actividades culturales son parte del festival de Arte Altiplano, y con este concierto será clausurado el tercer festival, donde tuvieron, música, talleres teatro y otras actividades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí