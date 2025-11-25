logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Abren módulo del SAT

Por Carmen Hernández

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Abren módulo del SAT

RIOVERDE.- En la colonia Isla de San Pablo fue inaugurado el Módulo del Sistema de Ahorro Tributario  (SAT) una campaña de generación de firmas electrónicas y altas de RFC. 

El evento se llevó a cabo en las oficinas de Fomento Económico, ubicadas en la colonia Isla de San Pablo. 

Al lugar se dieron cita el presidente municipal Arnulfo Urbiola Román, José Luis Soto Vázquez, Alberto Soler, Gerardo Hernández, José Gerardo Pérez y el titular de Fomento Económico Luis Antonio Álvarez.

En el módulo móvil se contará con una campaña de altas de RFC y generación de firmas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Es por ello que se le hace un llamado a la población interesados en estos trámites, para que se acerquen al Módulo y se ahorren en los viáticos para trasladarse a la capital potosina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Viajar en tren, un atractivo turístico
Viajar en tren, un atractivo turístico

Viajar en tren, un atractivo turístico

SLP

Jesús Vázquez

Alerta Inmuvi por fraudes en El 21
Alerta Inmuvi por fraudes en El 21

Alerta Inmuvi por fraudes en El 21

SLP

Redacción

Familia queda en la calle por un incendio
Familia queda en la calle por un incendio

Familia queda en la calle por un incendio

SLP

Carmen Hernández

Aumentan las muertes en motocicleta en 2025
Aumentan las muertes en motocicleta en 2025

Aumentan las muertes en motocicleta en 2025

SLP

Jesús Vázquez