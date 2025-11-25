Abren módulo del SAT

RIOVERDE.- En la colonia Isla de San Pablo fue inaugurado el Módulo del Sistema de Ahorro Tributario (SAT) una campaña de generación de firmas electrónicas y altas de RFC.

El evento se llevó a cabo en las oficinas de Fomento Económico, ubicadas en la colonia Isla de San Pablo.

Al lugar se dieron cita el presidente municipal Arnulfo Urbiola Román, José Luis Soto Vázquez, Alberto Soler, Gerardo Hernández, José Gerardo Pérez y el titular de Fomento Económico Luis Antonio Álvarez.

En el módulo móvil se contará con una campaña de altas de RFC y generación de firmas.

Es por ello que se le hace un llamado a la población interesados en estos trámites, para que se acerquen al Módulo y se ahorren en los viáticos para trasladarse a la capital potosina.