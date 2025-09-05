logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Abrirán centro de atención agraria

Estará ubicado en el ejido de Santa Catarina

Por Carmen Hernández

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Abrirán centro de atención agraria

San Nicolás Tolentino.- El municipio ya contará con un Centro de Atención Agraria en el Ejido de Santa Catarina el 17 de septiembre será inaugurado, la finalidad es acercar los servicios de carácter agrario a la población.

El residente de la Procuraduría Agraria en la Zona Media Javier Gallegos Oliva, refiere que la finalidad es acercar cada uno de los servicios a la gente del campo, para evitar que eroguen en el traslado a la cabecera municipal, para los diversos trámites que deben realizar. 

El 17 de septiembre se pondrá en marcha el Centro de Atención Agraria, que estará ubicado en el ejido de Santa Catarina. 

Explicó el funcionario que se agruparán 16 ejidos, estará beneficiados las comunidades de Cañada Grande, La Ventilla, Morillos, Ojo de Agua de San Juan, Atotonilco y Canoas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente dijo que estarán en diversos puntos estratégicos y se estarán conformando centros de atención agraria, para apoyarlos en las gestiones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acerca el Conafe los servicios educativos
Acerca el Conafe los servicios educativos

Acerca el Conafe los servicios educativos

SLP

Carmen Hernández

Ultiman detalles de Feria del Empleo
Ultiman detalles de Feria del Empleo

Ultiman detalles de Feria del Empleo

SLP

Carmen Hernández

Se ofertarán fuentes laborales con prestaciones de ley

Invita el ICAT a curso de Word
Invita el ICAT a curso de Word

Invita el ICAT a curso de Word

SLP

Carmen Hernández

Visita titular de Cultura el museo Tamuantzán
Visita titular de Cultura el museo Tamuantzán

Visita titular de Cultura el museo Tamuantzán

SLP

Miguel Barragán

Está cerrado el lugar, sin energía eléctrica ni agua