Abrirán centro de atención agraria

San Nicolás Tolentino.- El municipio ya contará con un Centro de Atención Agraria en el Ejido de Santa Catarina el 17 de septiembre será inaugurado, la finalidad es acercar los servicios de carácter agrario a la población.

El residente de la Procuraduría Agraria en la Zona Media Javier Gallegos Oliva, refiere que la finalidad es acercar cada uno de los servicios a la gente del campo, para evitar que eroguen en el traslado a la cabecera municipal, para los diversos trámites que deben realizar.

El 17 de septiembre se pondrá en marcha el Centro de Atención Agraria, que estará ubicado en el ejido de Santa Catarina.

Explicó el funcionario que se agruparán 16 ejidos, estará beneficiados las comunidades de Cañada Grande, La Ventilla, Morillos, Ojo de Agua de San Juan, Atotonilco y Canoas.

Finalmente dijo que estarán en diversos puntos estratégicos y se estarán conformando centros de atención agraria, para apoyarlos en las gestiones.