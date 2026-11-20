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Matehuala.- Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizará la supervisión del monumento a Benito Juárez, que hace unos meses cayó de su pedestal en la Plaza Juárez, debido a los fuertes vientos y lluvias, por lo que quedó hecho pedazos.

Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia estuvieron en el Centro Cultural de Matehuala, donde estuvo el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Arriaga Castillo, el director de Cultura José Asunción Hernández, para hacer entrega de los fragmentos del monumento, de esta manera iniciar los trabajos de restauración de esta escultura, que es todo un emblema de la ciudad, ya que Benito Juárez se encontraba dándole la espalda a la Catedral.

Los trabajos de restauración se llevarán a cabo con el apoyo del Ayuntamiento, la escultura será trasladada al Museo Regional Potosino, específicamente al área del taller de restauración, donde personal especializado trabajará en la recuperación del monumento, utilizando los mismos materiales con los que fue elaborada la estatua, con el propósito de dejarla en las condiciones en que se encontraba antes de caer.

Posteriormente, volverá a ser instalada en su pedestal, pero con los refuerzos necesarios para evitar que vuelva a desplomarse por el viento.

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Se espera que para el mes de enero concluya el trabajo de restauración del monumento a Benito Juárez y que pueda regresar a su emblemático lugar en la Plaza Juárez.