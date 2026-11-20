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CIUDAD VALLES.- El martes podría iniciar la zafra ante el inminente pago del diferencial de Grupo Santos a los cañeros del Ingenio Plan de Ayala (IPA).

Antonio Juárez Torres, líder de la Unión Local de Productores de Caña del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA), dijo que a nivel nacional la indicación era que en cuestión de horas habría noticias del pago del diferencial de poco más de 22 pesos por tonelada que se les adeuda a la mayoría de los productores de la gramínea.

Con esta referencia, la instrucción sería que comenzarían a hacer pruebas para el fin de semana y para el martes 24 de noviembre iniciaría el proceso de molienda oficial para la próxima zafra.

Esta ocasión, la proyección del Ingenio y de los cañeros es la de moler 1 millón 50 mil toneladas de gramínea de las tres organizaciones cañeras.

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