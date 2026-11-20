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CIUDAD VALLES.- En una antena de comunicación que se encuentra en la colonia Real Campestre pusieron a ondear una bandera de Israel, las redes comenzaron a especular.

Desde esta mañana, usuarios de la red social Facebook comenzaron a publicar fotos y videos de una antena que se encuentra en un predio privado de la colonia Real Campestre, que en su parte alta ondeaba la bandera de Israel.

Las opiniones fueron encontradas, ya que algunos usuarios observaron este hecho como una manifestación amenazante, dada la tendencia mediática sobre la incursión bélica de Israel en Palestina y el llamado "genocidio" contra el pueblo palestino.

Otros más, le dieron una connotación bíblica y refirieron que Israel es el pueblo elegido de Dios, como lo rezan las Escrituras.

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El terreno en donde está asentada esa antena es particular y no hubo manifestación de quién o quienes hayan subido el lábaro israelí a la parte alta de la estructura de comunicaciones.