Anuncian Campaña de Descacharrización
La finalidad es abatir el mosco transmisor del dengue
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LAGUNILLAS.- Todo listo para la Campaña de Descacharrización que se realizará este próximo 6 de agosto, la finalidad es abatir el mosco transmisor del dengue.
Las autoridades municipales dieron a conocer que se continúa trabajando en beneficio de la ciudadanía, es por ello que se tiene contemplado para este 6 de agosto la Jornada de Descacharrización en un horario de 9 a 2 de la tarde. Se estarán recorriendo las comunidades de San Juan Tetla, Laguna Verde, Capulín, Ojo de Agua, Presa , Mirador, para concluir con Reforma. Es por ello que se le invita a la población que retire todos los trastes, llantas y objetos de sus viviendas, que pudieran ser criaderos del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya.
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