Alertan a población por llamadas de extorsión

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alertan a la población sobre las llamadas de extorsión, por lo que piden no realizar depósitos. La dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que se están recibiendo llamadas de presunta extorsión, es por ello que se solicita a la población no contestar llamadas de números desconocidos. Mencionaron que se están recibiendo llamadas de los números 487 2708724, 229 2561864 y 438 1597256. Es de vital importancia que se les recomiende a los niños y adultos mayores no proporcionar información, no realizar depósitos o transferencias. Se le recomienda a la población realizar los reportes al número de emergencia 911.