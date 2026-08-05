Estrenará alcaldía 2 camiones de basura
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CIUDAD VALLES.- El 15 de agosto llegarían los dos camiones recolectores nuevos, de acuerdo con información del alcalde David Medina Salazar.
Luego de llevar a cabo el proceso de adquisición, de acuerdo con el munícipe, este 15 de agosto habría dos nuevos camiones para recolectar desechos, que se sumarían a los 10 que están funcionando diariamente en la ciudad. Además de esos dos, habría uno más que fue renovado del funcionamiento general para sacarlo a la flotilla junto con los otros dos a la mitad del presente mes.
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Dos unidades serán nuevas y otra fue rehabilitada; se incorporarían al servicio el próximo 15 de agosto.