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Arranca Campamento de Verano Deportivo

Por Jesús Vázquez

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Arranca Campamento de Verano Deportivo
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      MATEHUALA.- Con la participación de decenas de niñas y niños, dio inicio el Campamento de Verano Deportivo 2026, un espacio diseñado para que los menores disfruten de sus vacaciones mediante actividades recreativas, deportivas y de convivencia.

      El programa es coordinado por la Dirección de Fomento Deportivo, a cargo de María del Carmen Vázquez Salinas, dependencia que preparó una amplia variedad de actividades para que los asistentes permanezcan activos durante el periodo vacacional. 

      A lo largo del campamento, las niñas y los niños participarán en disciplinas deportivas, juegos cooperativos, manualidades, rallys, sesiones de baile y diversas dinámicas recreativas que fortalecerán el trabajo en equipo, la convivencia y el respeto entre los participantes.

      Señalaron que este tipo de programas representan una alternativa positiva para que la niñez aproveche su tiempo libre en un ambiente seguro, donde además de divertirse pueden desarrollar habilidades físicas, sociales y emocionales.

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      Con el Campamento de Verano Deportivo 2026, se busca fomentar la activación física desde temprana edad y ofrecer espacios que contribuyan al sano desarrollo de las nuevas generaciones, promoviendo estilos de vida saludables y la integración entre las familias matehualenses.

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