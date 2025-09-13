logo pulso
Estado

Acercan servicios de salud a escuelas

Personal médico ofreció atención dental a los alumnos

Por Carmen Hernández

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Acercan servicios de salud a escuelas

CIUDAD FERNÁNDEZ.-  Todo un éxito la Semana Nacional de Salud Pública, personal del ISSSTE y  del Departamento de Salud visitaron las escuelas para promover la salud bucal entre los alumnos de las instituciones educativas. 

El departamento de Salud Municipal trabaja de manera coordinada con la Clínica del ISSSTE que encabeza Federico Badillo Anguiano, para acercar los servicios de salud a los educandos. 

Personal médico visitó las escuelas primarias Forjadora de Buenos Ciudadanos y Belisario Domínguez en el Barrio de los Llanitos, donde brindaron atención dental a los estudiantes, para darles un diagnóstico de las condiciones de salud bucal de cada uno de ellos. 

Durante la jornada se impartieron pláticas sobre el correcto cepillado de dientes 3 veces al día, se aplicó flúor a 710 alumnos de nivel primaria, para que los alumnos cuiden sus dientes y tengan una salud dental adecuada.

