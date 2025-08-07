logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Acercan servicios médicos a población

Por Carmen Hernández

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Acercan servicios médicos a población

Villa Juárez.- Este próximo 13 de agosto en la Casa de Salud se llevará a cabo una Jornada Médica  en la comunidad de Palo Seco, por lo que se invita a la población acudir para recibir atención médica por males que sufran y recuperar su salud.  

Avigail Izaguirre explicó que la finalidad es seguir acercando los servicios médicos a las localidades, porque en ocasiones es difícil que la población pueda recibir atención médica, por la lejanía de sus comunidades y lo que se busca es apoyarlos.  

Se tiene todo listo para la Jornada Médica a desarrollarse en la comunidad de Palo Seco la próxima semana a partir de las 9 de la mañana en la Casa de la Salud. Se contará con atención médica, dental, lentes gratuitos, terapias, atención psicológica. 

Así mismo se contará con vacunación contra el sarampión, tétanos, por lo que hacen un llamado a la población para que se acerquen a recibir estos servicios que serán totalmente gratuitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Donan terreno al municipio, para áreas verdes
Donan terreno al municipio, para áreas verdes

Donan terreno al municipio, para áreas verdes

SLP

Carmen Hernández

Comerciantes aún no retiran pasta dental que prohíbe Cofepris
Comerciantes aún no retiran pasta dental que prohíbe Cofepris

Comerciantes aún no retiran pasta dental que prohíbe Cofepris

SLP

Miguel Barragán

Excavan pozo pero aún no hallan agua
Excavan pozo pero aún no hallan agua

Excavan pozo pero aún no hallan agua

SLP

Miguel Barragán

En Miravalles se han perforado 238 metros y no aparece el recurso hídrico

Invitan al concierto el Mundo de Chopin
Invitan al concierto el Mundo de Chopin

Invitan al concierto el Mundo de Chopin

SLP

Jesús Vázquez