Acercan servicios médicos a población

Villa Juárez.- Este próximo 13 de agosto en la Casa de Salud se llevará a cabo una Jornada Médica en la comunidad de Palo Seco, por lo que se invita a la población acudir para recibir atención médica por males que sufran y recuperar su salud.

Avigail Izaguirre explicó que la finalidad es seguir acercando los servicios médicos a las localidades, porque en ocasiones es difícil que la población pueda recibir atención médica, por la lejanía de sus comunidades y lo que se busca es apoyarlos.

Se tiene todo listo para la Jornada Médica a desarrollarse en la comunidad de Palo Seco la próxima semana a partir de las 9 de la mañana en la Casa de la Salud. Se contará con atención médica, dental, lentes gratuitos, terapias, atención psicológica.

Así mismo se contará con vacunación contra el sarampión, tétanos, por lo que hacen un llamado a la población para que se acerquen a recibir estos servicios que serán totalmente gratuitos.

