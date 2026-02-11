logo pulso
Adornan Plaza de Armas para el 14 de febrero

Se busca que los enamorados y amigos se tomen la foto del recuerdo

Por Jesús Vázquez

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Adornan Plaza de Armas para el 14 de febrero

MATEHUALA.- Con motivo del 14 de febrero, fecha en la que se celebra el Día del Amor y la Amistad, se adornó la Plaza de Armas con luces Led en forma de corazón, con la finalidad de que los enamorados y los amigos acudan a este lugar a tomarse una fotografía del recuerdo.

El 14 de febrero se celebrará el próximo sábado, sin embargo, la decoración durará todo el mes ya que todo el mes es considerado mes el amor, así mismo también lucirá hermosa esta plaza para las personas que acuden cada domingo a pasear en este lugar, así como para las personas que cada domingo acuden a bailar a los Domingos de Danzón.

Cabe hacer mención que en distintos puntos de la Plaza de Armas colocaron varios corazones de luces led, así como el letrero de luces led con las letras de Matehuala, los ciudadanos han manifestado que este tipo de adecuaciones les dan más vida a la Plaza de Armas para que la gente vaya a pasear en este lugar por las noches y tomarse la fotografía del recuerdo.

Se pide a la población en general cuidar estas luces led y los adornos que se encuentran en el lugar, sobre todo se recomienda a los padres de familia cuidar a sus hijos y no dejar que dañen estos adornos.

