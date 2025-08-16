logo pulso
Adulto arroja acido en la cara a menor

Por Redacción

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Adulto arroja acido en la cara a menor

Ciudad Fernández.- Adulto arroja ácido a menor en la cara lo que le provoca varias lesiones, los hechos sucedieron en el Barrio 4 del Refugio.  

Los hechos fueron denunciados ayer por la mañana, cuando en la calle Escontría en el Barrio 4 del Refugio se generó una discusión que terminó mal, porque un adulto molesto le arrojó ácido muriático en la cara a un menor de edad. 

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes le brindaron los primeros auxilios, debido a las lesiones que sufrió al caerle el ácido en su cara.  

Minutos después sus familiares lo trasladaron a recibir atención médica al IMSS Bienestar, para su valoración médica y ver las condiciones que le causó el ácido. 

Se espera que en el transcurso de las horas se formalice la denuncia en contra del agresor, pues dicen fue un abuso cometido contra el menor de edad.

