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Adulto mayor cae de la azotea de su casa

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Adulto mayor cae de la azotea de su casa
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      Matehuala.- Una persona de la tercera edad cayó de la azotea de su vivienda ubicada en la Segunda Privada de Méndez, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes de inmediato lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

      Los hechos ocurrieron en la Segunda Privada de Méndez, en la zona centro de la ciudad, donde un hombre de la tercera edad se encontraba en la azotea de su casa cuando de pronto perdió el equilibrio, lo que provocó que cayera al vacío. Testigos del accidente solicitaron apoyo a través del número de emergencias para que acudieran a valorar al lesionado.

      Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes brindaron los primeros auxilios al hombre y posteriormente lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

      Debido a la temporada de lluvias, muchas personas suben a los techos de sus viviendas para limpiar las canaletas y desagües, por lo que se pide a la población extremar precauciones al realizar estas labores, con el fin de evitar accidentes como este. 

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      Así mismo se pide tener precaución en esta temporada de lluvias y evitar cruzar las calles cuando está muy fuerte la corriente de agua que ya ha arrastrado a varias personas, también tener precaución si manejan carros o motos para evitar accidentes, pues ya van varias personas que derrapan en sus motocicletas y carros debido al pavimento mojado.

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