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Firman convenio Ayto.- JEC para arreglar calles

Por Miguel Barragán

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Firman convenio Ayto.- JEC para arreglar calles
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      CIUDAD VALLES.- Firmaron convenio la Junta Estatal de Caminos y el Ayuntamiento de Valles para revestir y reparar un camino vecinal y 20 calles de importancia vial en el municipio, de acuerdo con José Francisco Reyes Novelo, director de la Junta Estatal de Caminos (JEC).

      El funcionario estatal dijo que hoy firmó un convenio entre estas dos instancias para hacer trabajos de conservación, bacheo, limpieza, pintura y señalética en un aproximado de 20 calles principales del municipio y en el camino Chantol-Las Huertas. Además de eso, dijo que dejarán una máquina bacheadora en el municipio de manera permanente, para atender este problema de los hoyancos en la localidad. 

      Este encuentro se efectuó alrededor de las nueve de la mañana en la oficina del alcalde en la sede del Ayuntamiento.

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