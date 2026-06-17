Solicitan apoyo para reconstruir barda de escuela

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- En una escuela de la comunidad de La Providencia, fue construida una barda a través del Programa la Escuela es Nuestra y colapsó por las fuertes lluvias. Padres de familia de la Escuela Primaria Preescolar Comunitaria, dieron a conocer que en enero un arquitecto construyó una barda de 50 metros; la obra fue a través del Programa de la Escuela es Nuestra, pero desafortunadamente las lluvias que se registraron en mayo provocaron que se desplomara. La obra no duró ni 6 meses y se tenía contemplada la inauguración. Hoy las familias piden el apoyo de las autoridades para tratar de reconstruir la barda.