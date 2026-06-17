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Solicitan apoyo para reconstruir barda de escuela

Fue edificada a través de la Escuela es Nuestra y colapsó por lluvias: padres

Por Carmen Hernández

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Solicitan apoyo para reconstruir barda de escuela
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      RIOVERDE.- En una escuela de la comunidad de La Providencia, fue construida una barda a través del Programa la Escuela es Nuestra y colapsó por las fuertes lluvias. Padres de familia de la Escuela Primaria Preescolar Comunitaria, dieron a conocer que en enero un arquitecto construyó una barda de 50 metros; la obra fue a través del Programa de la Escuela es Nuestra, pero desafortunadamente las lluvias que se registraron en mayo provocaron que se desplomara.  La obra no duró ni 6 meses y se tenía contemplada la inauguración. Hoy las familias piden el apoyo de las autoridades para tratar de reconstruir la barda.

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