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Se abre socavón frente a secundaria

Por Miguel Barragán

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Se abre socavón frente a secundaria
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      CIUDAD VALLES.- Socavón se abre frente a la Secundaria 47, debido a un drenaje colapsado, la Dapas trabajó en el lugar desde primera hora.

      Un registro viejo colapsó y la humedad venció el piso a pocos centímetros de la barda de la Secundaria de marras, dado que es una confluencia de tuberías de la García Téllez y la carretera al Ingenio, por eso, desde temprano, operarios de Protección Civil y de la Dapas trabajaron en el lugar para rehabilitar ese registro y que haya flujo sin daño al subsuelo.

      Este daño ocurrió desde la tarde del lunes 15 de junio, por eso a primera hora hubo un trabajo de obreros en el lugar.

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