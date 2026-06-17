Se abre socavón frente a secundaria

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CIUDAD VALLES.- Socavón se abre frente a la Secundaria 47, debido a un drenaje colapsado, la Dapas trabajó en el lugar desde primera hora.

Un registro viejo colapsó y la humedad venció el piso a pocos centímetros de la barda de la Secundaria de marras, dado que es una confluencia de tuberías de la García Téllez y la carretera al Ingenio, por eso, desde temprano, operarios de Protección Civil y de la Dapas trabajaron en el lugar para rehabilitar ese registro y que haya flujo sin daño al subsuelo.

Este daño ocurrió desde la tarde del lunes 15 de junio, por eso a primera hora hubo un trabajo de obreros en el lugar.