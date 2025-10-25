Agentes de GN caminos, extorsionadores

RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Nacional sección caminos, se vuelven peligrosos porque por cualquier cosa quieren extorsionar a conductores que llegan a tener frente a ellos.

Campesinos dieron a conocer que agentes de la Guardia Nacional sección caminos, lejos de cuidar y proteger a la ciudadanía, solo andan cazando a conductores para intentar infraccionarlos, o con el moche no les hacen nada.

Mencionaron que salen de la oscuridad o en su caso, los detienen en carretera y les piden un sinnúmero de documentos, poco falta para que soliciten la factura del vehículo.

Refieren que los elementos que representan una de las instituciones más confiables, prácticamente ya traen charola para pedir cantidades que van desde los 2 mil pesos.

Los oficiales de forma sarcástica comentan que “los 500 no les alcanza ni para una botella”.

Por lo que piden la intervención de los altos mandos para sancionarlos.