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Agua, reclaman en la Real de Minas

Habitantes piden apoyo para paliar la situación

Por Jesús Vázquez

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Agua, reclaman en la Real de Minas
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      Villa de la Paz.- Habitantes de la colonia Real de Minas se quejan por el desabasto de agua que sufren desde el mes de marzo, y con el calor que se genera están desesperados pues ya requieren del vital líquido para diversas actividades cotidianas en su hogar.

      Comentaron que tienen que contratar pipas para que les lleven agua, pues el gobierno municipal tiene una pipa, pero no llega a todos los hogares, solo una o dos veces a la semana, por lo que los vecinos iniciaron una encuesta casa por casa en la colonia para ver cuánta agua es la que consumen en cada hogar, darles la que se requiere pues no es lo mismo, una casa con una o dos personas, que la que tienen 5 o más personas viviendo, y de acuerdo a esto se les dará el agua necesaria.

       Mencionaron que la falta de agua no solo se está resintiendo en la Real de Minas si no en todo el municipio y sus comunidades, agregaron que ya llevaron a cabo una reunión en la que acordaron llevar pipas de agua para las personas más afectadas, las cuales son los mismos vecinos quienes se han cooperado para llevar esta pipa, agregaron que hay una pipa del Ayuntamiento repartiendo agua, pero no se están dando abasto para atender a todas las familias paceñas

      Comentaron que se han organizado como ciudadanos para llevar pipas de agua a todos, así mismo piden al municipio de Villa de la Paz que ya resuelva el problema de la falta de agua,  agregaron que han estado entregando oficios a la presidencia solicitando audiencia con el alcalde pero no les han respondido, y esperan una respuesta positiva pero si no la hay tomaran otras medidas para que les hagan caso, pues son cerca de 500 habitantes de la Colonia Real de Minas los que se ven afectados por la falta de agua.

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