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Cae camión de la basura en socavón

Por Redacción

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Cae camión de la basura en socavón
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      CIUDAD VALLES.- Mal y de malas: ahora un camión de la basura cayó en un socavón de una calle de la Santa Rosa. Ya no pasó "la basura" en las callesy los desechos se quedaron tirados en las banquetas. 

      Casi en la esquina de la calle Lázaro Cárdenas con Salinas de Gortari un camión de la basura quedó inhabilitado al caer su neumático posterior izquierdo en un pequeño socavón, que los testigos atribuyen a una mala obra de drenaje, que se realizó hace pocos meses. 

      El día de ayer, un vídeo de un ciudadano mostró a un camión recolector jalando a otro que se había averiado, para llevarlo al Taller Municipal.

      Aunque el camión duró unas horas varado sin poder hacer el recorrido, pudo ser extraído, aunque la recolección se retrasó unas horas para los vecinos de ese sector, que se encuentra al noroeste de Valles.

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      Se quedan colonias sin recolección de desechos

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