Aguaceros afectan escuelas del Conafe

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RIOVERDE.- El pasado jueves por la tarde los intensos aguaceros afectaron a las escuelas del Conafe; además dejaron sin biblioteca y aulas inundadas en la comunidad de La Providencia.

Sin embargo, en la comunidad de La Providencia, los fuertes vientos dejaron sin techo la biblioteca de la escuela del Conafe, se perdieron los libros, también resultó afectado el comedor, ya que las láminas volaron varios metros.

En cuanto a la Escuela Primaria Federal Ponciano Arriaga, se cayó un árbol y rompió la ventana del aula, generando que se inundara el salón. Hoy los padres de familia piden el apoyo del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona para que les ayude a la rehabilitación de las aulas, porque está a punto de concluir el ciclo escolar.