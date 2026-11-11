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Alameda de Valles, en penumbras

Es una "boca de lobo" y lugar de alto riesgo para atletas

Por Miguel Barragán

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Alameda de Valles, en penumbras
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      CIUDAD VALLES.- Usuarios de la Alameda Municipal se quejaron de falta de alumbrado en ese lugar, al grado de que es una boca de lobo para los que van a correr.

      Tanto en la mañana muy temprano como en la tarde, ya a oscuras, la Alameda se ha convertido en un lugar de alto riesgo para los que hacen ejercicio en ese lugar y que pertenecen a sectores del poniente y norte de la ciudad.

      Aunque no toda la Alameda se encuentra a oscuras, al menos la pista que usan los que se ejercitan o entrenan tienen muy poca visibilidad.

      La Alameda Municipal es un terreno particular que los dueños (antiguos trabajadores de la planta Fibracel) han intentado negociar con el Gobierno municipal, sin embargo, no ha habido ningún acuerdo, aunque los ciudadanos la siguen usando como lugar de recreación y ejercicio, tal como lo hacen desde hace 50 años.

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