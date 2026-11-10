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Reparan calles, lluvia se lleva revestimiento

Arterias aledañas al Panteón Hidalgo, con baches y de pura tierra

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Reparan calles, lluvia se lleva revestimiento
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      CIUDAD VALLES.- Apenas hace una semana echaron material de revestimiento a las calles, alrededor del Panteón y la lluvia estropeó el trabajo, pues ya nada tienen de lo que les colocaron de revestimiento. 

      En los alrededores del Panteón Municipal de la colonia Hidalgo, las calles Libertad, Berlín y Pujal fueron revestidas con material para cubrir los baches que anacrónicamente han existido en esas avenidas que rodean al camposanto, no obstante, la lluvia de dos horas que se precipitó en Valles dio al traste con el trabajo, según los vecinos. 

      En algunos lugares, el material se deslizó, dejando al descubierto la calle de tierra y en otros, se colapsó, dejando baches que todavía conservan el material de cobertura, aunque con la hondonada.

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